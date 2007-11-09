Помощь с Битриксом

Надо подключить гостевую книгу, функцию последних новостей на сайте, который сделан на cmsimple. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем уже вторые сутки пошли... Не могу никак понять следующее:
В меню ссылки ведут на раздел, когда заходишь в какой либо раздел ссылка меню ведущая туда не должна
быть активной, а когда в этом разделе заходят на детальный просмотр она должна стать опять активной
Оставляйте ICQ, кто реально знает как помочь
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