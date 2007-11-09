Помощь с Битриксом

Вообщем уже вторые сутки пошли... Не могу никак понять следующее:

В меню ссылки ведут на раздел, когда заходишь в какой либо раздел ссылка меню ведущая туда не должна

быть активной, а когда в этом разделе заходят на детальный просмотр она должна стать опять активной

Оставляйте ICQ, кто реально знает как помочь