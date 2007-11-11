Поправить HTML или найти ошибку

Разработка сайта для предоставления платных услуг по просмотру сигналов торговой системы. Построение графиков на основе ценовых данных и данных от торговой системы. Вывод результатов работы торговой системы. Предоставление двух режимов просмотра сигналов: бесплатный (с задержкой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Itak est sajt
nuzhno sdelat skrolling kak na
http://www.extazshop.ru/catalog/1. Pri navodke mishki otkrivaetsja bolshoe foto.
Ottuda ja vsjal dva JavaScripta kotorie obespechivjaut to zhe samoe. No na moem HTML-variante, kotorij generiruet CMS, ona ne rabotaet. Pomogite popravit HTML, chtob JavaScript rabotala.
Ja soxranil odnu stranicu. Smotrite v Attache. JS tozhe vnutri
asya 539853
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
Нужно вставить анкету в страницу Опрос на сайт http://www.tvoedelo.ru/ Точнее написать скрипт, вставлять буду сам. 1. Результатом выполнения скрипта является письмо, отправленное без участия почтового клиента, содержащее строчки из ответов, вида "<число><пробел><значение>". Число - это ...Завершен16 лет назад
- $3
Надо подключить гостевую книгу, функцию последних новостей на сайте, который сделан на cmsimple. Спасибо!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Вообщем уже вторые сутки пошли... Не могу никак понять следующее: В меню ссылки ведут на раздел, когда заходишь в какой либо раздел ссылка меню ведущая туда не должна быть активной, а когда в этом разделе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Изменить модуль каталога для битрикса, чтобы группы и подгруппы(вложенностью до 4 уровней) отображавлись в виде одного вертикального меню с выпадающими пункатми (изначально видны группы товаров, при наведении мыши на название – подгруппы данной группы, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
нужно установить asp 2.0 +ajax на выделленный сервер а так же net framework работа несложная оплата нормальная сервер Windows 2000 если у васс нет опыта в установке и настройке подобных приложений пожалуйста не беспокойте 59 6 04 3 6 асяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Исправить недочёты на сайте http://astralove.ru Файл недочётов приложен к письму.... Указывайте сроки и сумму. Оставлять свои предложения желательно в асе 270323949 или здесь...Завершен16 лет назад
- $400
Задача предельно ясна. Требуется адекватный программист, который способен в предельно сжатые сроки настроить систему и натянуть дизайн на нее. Оставляйте контакты. Свяжусь с Вами сам. Уважаемые фрилансеры, прошу Вас в ICQ не стучать и в личку ...Завершен16 лет назад
- $300
Нам нужно срочно (за 2-3 дня) сделать программную часть сайта некоммерческой организации. Основные требования к функциональности/стуктуре сайта приведены ниже. ------------ 1. Home – should have the following fields so Administrator can make changes at anytime: all these statements ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Бизнес портал: 1) Регистрация посетителей на сайте, свой личный кабинет у каждого посетителя; 2) Поиск на сайте (по разделам или по всему сайту функционально); 3) Опросы на сайте, сделать так чтобы я мог в нужный мне раздел на ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад