Поправить HTML или найти ошибку

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Itak est sajt

nuzhno sdelat skrolling kak na

http://www.extazshop.ru/catalog/1. Pri navodke mishki otkrivaetsja bolshoe foto.

Ottuda ja vsjal dva JavaScripta kotorie obespechivjaut to zhe samoe. No na moem HTML-variante, kotorij generiruet CMS, ona ne rabotaet. Pomogite popravit HTML, chtob JavaScript rabotala.

Ja soxranil odnu stranicu. Smotrite v Attache. JS tozhe vnutri

asya 539853

HTML
16 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
awaxprint
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для работы с Forex

    Разработка сайта для предоставления платных услуг по просмотру сигналов торговой системы. Построение графиков на основе ценовых данных и данных от торговой системы. Вывод результатов работы торговой системы. Предоставление двух режимов просмотра сигналов: бесплатный (с задержкой ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт анкеты для опроса

    $40

    Нужно вставить анкету в страницу Опрос на сайт http://www.tvoedelo.ru/ Точнее написать скрипт, вставлять буду сам. 1. Результатом выполнения скрипта является письмо, отправленное без участия почтового клиента, содержащее строчки из ответов, вида "&lt;число&gt;&lt;пробел&gt;&lt;значение&gt;". Число - это ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Помощь с Битриксом

    Вообщем уже вторые сутки пошли... Не могу никак понять следующее: В меню ссылки ведут на раздел, когда заходишь в какой либо раздел ссылка меню ведущая туда не должна быть активной, а когда в этом разделе ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон компонента каталога для битрикс

    $100

    Изменить модуль каталога для битрикса, чтобы группы и подгруппы(вложенностью до 4 уровней) отображавлись в виде одного вертикального меню с выпадающими пункатми (изначально видны группы товаров, при наведении мыши на название – подгруппы данной группы, и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установка asp 2.0 + ajax на сервер

    $50

    нужно установить asp 2.0 +ajax на выделленный сервер а так же net framework работа несложная оплата нормальная сервер Windows 2000 если у васс нет опыта в установке и настройке подобных приложений пожалуйста не беспокойте 59 6 04 3 6 ася

    Ajax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с Host CMS

    $400

    Задача предельно ясна. Требуется адекватный программист, который способен в предельно сжатые сроки настроить систему и натянуть дизайн на нее. Оставляйте контакты. Свяжусь с Вами сам. Уважаемые фрилансеры, прошу Вас в ICQ не стучать и в личку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Backend сайта некоммерческой организации

    $300

    Нам нужно срочно (за 2-3 дня) сделать программную часть сайта некоммерческой организации. Основные требования к функциональности/стуктуре сайта приведены ниже. ------------ 1. Home – should have the following fields so Administrator can make changes at anytime: all these statements ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Бизнес портал, нужна грамотно написанная CMS систе

    Бизнес портал: 1) Регистрация посетителей на сайте, свой личный кабинет у каждого посетителя; 2) Поиск на сайте (по разделам или по всему сайту функционально); 3) Опросы на сайте, сделать так чтобы я мог в нужный мне раздел на ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад