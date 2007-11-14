Скрипт анкеты для опроса

Нужно вставить анкету в страницу Опрос на сайт http://www.tvoedelo.ru/

Точнее написать скрипт, вставлять буду сам.

1. Результатом выполнения скрипта является письмо, отправленное без участия почтового клиента, содержащее строчки из ответов, вида "<: 1.1.1.="" или="" 10.2.3.="" из="" анкеты,="" а="" число="" -="" это="" 0="" или="" 1="" в="" зависимости="" от="" ответа.="" <="" p="">

2. На открытой странице значения по умолчанию отсутствуют.

3. Адрес электронной почты впишу позднее сам - указать где.

4. Тему письма впишу позднее сам - указать где.

5. Где радио, где чекбоксы указано в файле, но по смыслу понятно. В остальных местах текстареа. Ограничение длины нужно сделать по смыслу.

6. Требуется проверка на отсутствие хотя бы одного ответа на группу вопросов, кроме двух последних полей в анкете.

Нужно очень срочно.