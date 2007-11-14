Скрипт анкеты для опроса

$40
Веб-программированиеЗавершен6 заявок234 просмотра
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Нужно вставить анкету в страницу Опрос на сайт http://www.tvoedelo.ru/

Точнее написать скрипт, вставлять буду сам.

1. Результатом выполнения скрипта является письмо, отправленное без участия почтового клиента, содержащее строчки из ответов, вида "<: 1.1.1.="" или="" 10.2.3.="" из="" анкеты,="" а="" число="" -="" это="" 0="" или="" 1="" в="" зависимости="" от="" ответа.="" <="" p="">

2. На открытой странице значения по умолчанию отсутствуют.

3. Адрес электронной почты впишу позднее сам - указать где.

4. Тему письма впишу позднее сам - указать где.

5. Где радио, где чекбоксы указано в файле, но по смыслу понятно. В остальных местах текстареа. Ограничение длины нужно сделать по смыслу.

6. Требуется проверка на отсутствие хотя бы одного ответа на группу вопросов, кроме двух последних полей в анкете.

Нужно очень срочно.

16 лет назад
irbol
Олег 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-5)
16 лет назад
$25
1 день
Работой остался доволен. Были небольшие недочеты в коде, в том числе и из-за моих ошибок при постановке ТЗ, но все было моментально устранено и отлажено. Очень понравился механизм подключения полученного скрипта. Рекомендую.
Хороший заказчик. Чётко указал задание и вовремя оплатил работу. Было приятно работать. Рекомендую!
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