Скрипт анкеты для опроса

Надо подключить гостевую книгу, функцию последних новостей на сайте, который сделан на cmsimple. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно вставить анкету в страницу Опрос на сайт http://www.tvoedelo.ru/
Точнее написать скрипт, вставлять буду сам.
1. Результатом выполнения скрипта является письмо, отправленное без участия почтового клиента, содержащее строчки из ответов, вида "<: 1.1.1.="" или="" 10.2.3.="" из="" анкеты,="" а="" число="" -="" это="" 0="" или="" 1="" в="" зависимости="" от="" ответа.="" <="" p="">
2. На открытой странице значения по умолчанию отсутствуют.
3. Адрес электронной почты впишу позднее сам - указать где.
4. Тему письма впишу позднее сам - указать где.
5. Где радио, где чекбоксы указано в файле, но по смыслу понятно. В остальных местах текстареа. Ограничение длины нужно сделать по смыслу.
6. Требуется проверка на отсутствие хотя бы одного ответа на группу вопросов, кроме двух последних полей в анкете.
Нужно очень срочно.
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