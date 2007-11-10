Исправление и модернизация партнерской программы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Исправление багов и модернизация в скрипте партнерской программы. Подробности в файле ТЗ. Возможен вариант что часть багов будет исправлена вне рамок проекта (отмечено синим в тексте ТЗ), поэтому требуется 2 варианта цены и срока. В заявке прошу указывать цену на полное ТЗ, в приват отсылать цену на урезанное ТЗ.

16 лет назад
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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