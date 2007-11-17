Исправить ошибки в скрипте cms системы

Веб-программированиеЗавершен3 заявки170 просмотров
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Система платного контента за смс на php. При входе в юзер часть закаченые видео файлы не скачиваются, а сверху вылетает ошибка. Нужно спрочно поправить. Пишите icq для связи.

16 лет назад
freebest
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
Поставленная задача была выполнена качественно и в срок. Отличный специалист! Теперь знаю куда обратиться по скриптам.
Было очень приятно работать с человеком. Трудностей при выполнении проекта не возникло. Оплата своевременная. Рекомендую.
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