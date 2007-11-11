Флеш заставка к сайту

Есть готовый дизайн странички сайта, необходимо лишь произвести анимацию появления составных частей, и отдельных элементов, добавить интерактив на три кнопки, при наведении всплывает подсказка и соответственно переход при нажатии кнопки на интернет адресса которые будут предоставленны позже. Вся анимация составляет не больше 15 секунд. Жду ваши предложений (бюджет и время), требуются ребята из Питера, наличия портфолио подобного образца будет плюсом.