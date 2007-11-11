Флеш заставка к сайту

Необходима разработка системы внутриотраслевого поиска. Язык разработки – PHP + MySQL, C++ . Задача сводится к написанию интеллектуального бота поиска и сбора прайс-листов по заданному массиву сайтов (в заданном формате DOC, XLS, HTML), с возможностью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн странички сайта, необходимо лишь произвести анимацию появления составных частей, и отдельных элементов, добавить интерактив на три кнопки, при наведении всплывает подсказка и соответственно переход при нажатии кнопки на интернет адресса которые будут предоставленны позже. Вся анимация составляет не больше 15 секунд. Жду ваши предложений (бюджет и время), требуются ребята из Питера, наличия портфолио подобного образца будет плюсом.
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