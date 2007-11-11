Подписать кнопку, исправить баг

$5
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки96 просмотров
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У нас на сайте одна кнопка почему стала "не подписанной" вот надо на ней срочно написать текст. Еще перестали приходить заказы на почту (интернет магазин)

Работа на 5 мин. 5 у.е.!

16 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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