Необходима разработка системы внутриотраслевого поиска. Язык разработки – PHP + MySQL, C++ . Задача сводится к написанию интеллектуального бота поиска и сбора прайс-листов по заданному массиву сайтов (в заданном формате DOC, XLS, HTML), с возможностью ...
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Необходимо разработать скрипт Интернет-биржи рекламных мест аналогичной:
Обязателен автоматический прием денег через WebMoney (желателен автоматический вывод), E-gold.
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