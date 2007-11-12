Нужен несложный яваскрипт

Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет) 1. Объявления 2. Фото 3. Новости/статьи все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке. Необходимо поставить сайт на Вашу или не ...