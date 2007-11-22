Поставить дизайн на cms

Требуется php программист для изменения функций CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет)
1. Объявления
2. Фото
3. Новости/статьи
все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке.
Необходимо поставить сайт на Вашу или не вашу Цмс. (джумала и т.п.) и доделать модули.
Контакт можно и тут: 428059
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