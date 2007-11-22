Поставить дизайн на cms

$150
Веб-программированиеЗавершен9 заявок215 просмотров
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Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет)

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все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке.

Необходимо поставить сайт на Вашу или не вашу Цмс. (джумала и т.п.) и доделать модули.

Контакт можно и тут: 428059

16 лет назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
KrasIT
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$150
7 дней
Хорошо делает, хочу поработать с ним еще, но не отвечает, очень жаль, толковый программист!
Отличный заказчик, четкое задание, оплата в срок. Несмотря на то, что я несколько затянул со сроками из-за сложной личной ситуации, Алексей отнесся с пониманием, за что ему отдельное спасибо ;)
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