Поставить дизайн на cms

Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет)

1. Объявления

2. Фото

3. Новости/статьи

все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке.

Необходимо поставить сайт на Вашу или не вашу Цмс. (джумала и т.п.) и доделать модули.

Контакт можно и тут: 428059