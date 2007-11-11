Изменение функций CMS

Для разработки пользовательского интерфейса приложения, ищем AJAX-программиста, с отличным знанием DOM и JavaScript применительно к Internet Explorer. Коротко о задаче : есть ПО под windows, интерфейс которого реализован на Ajax. Есть HTML-верстка новой версии. Необходимо встроить ...
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Требуется php программист для изменения функций CMS
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