Изменение интерфейса Flash плеера

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок213 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изменить дизайн свободно распостраяемого видео флеш плеера (http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player).

- Дизайн делать не надо, надо лишь перенести его из psd в fla. Тоесть надо будет немного повекторизировать обьекты из psd'шки.

от исполнителя - желательно (но не обезательно) перебывать в Киеве + портфолио подобных или похожих по стилю работ.

собственно все, задавайте вопросы не стесняйтесь.

работа простая как мне кажется.

16 лет назад
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$500
nightmar
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
1 день
молодой человек не справился с работой очевидно переоценив свои силы. пообечяв 1 день на работу (что собственно реальный срок для исполнения данной работы), я собственно добавил паре дней что бы было все хорошо сделано. ------------- я не получил желаемого результата. я потратил даром неделю.
  • Похожие заказы

  • Поставить дизайн на cms

    $150

    Есть дизайн сайта о домашних животных. (вертски нет) 1. Объявления 2. Фото 3. Новости/статьи все разделы не требуют авторизации, тоесть регистрации как таковой не будет, удаления объявлений по истечению срока или по ссылке. Необходимо поставить сайт на Вашу или не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Прокси сервер с учётом исходящего трафика

    -------- Задача: -------- Разработать прокси сервер с учётом исходящего трафика -------- Режим работы прокси сервера: -------- Прокси серверу передаётся адрес proxy-server.ua/xxxxxx/path, где xxxxxx - уникальный цифровой индификатор сайта (site1.ua, site2.ua, poddomen.site1.ua, ...) path - путь к файлу на указанном сайте Прокси сервер должен отдать запрошенный ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конструктор макета газеты

    Создание системы учета деятельности мненеджеров по рекламе, рекламодателей, рекламных модулей, номеров, схематичного макетирования издания. На прошлой неделе разместил этот проект как flash конструктор, но после анализа и изучения таких проектов как http://stixy.com/ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ajax-программирование под IE

    $200

    Для разработки пользовательского интерфейса приложения, ищем AJAX-программиста, с отличным знанием DOM и JavaScript применительно к Internet Explorer. Коротко о задаче : есть ПО под windows, интерфейс которого реализован на Ajax. Есть HTML-верстка новой версии. Необходимо встроить ...

    Ajax
    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание кабинета клиентов

    $250

    Необходим скрипт кабинета для клиентов в сфере оптимизации сайтов. Кратко: 1. Мониторинг позиций в поисковиках 2. Составление отсчетов 3. Рассылка отчётов и счетов Требования: 1. Программирование на языке PHP 2. желательно в портфолио наличие работ по парсингу 3. желательно знание основ seo Возможно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт Интернет-биржи рекламных мест

    Необходимо разработать скрипт Интернет-биржи рекламных мест аналогичной: http://www.ipru.ru/ http://www.mesttorg.ru/ http://www.ipmesta.ru/ Обязателен автоматический прием денег через WebMoney (желателен автоматический вывод), E-gold.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад