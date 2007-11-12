Изменение интерфейса Flash плеера

Необходимо изменить дизайн свободно распостраяемого видео флеш плеера (http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player).

- Дизайн делать не надо, надо лишь перенести его из psd в fla. Тоесть надо будет немного повекторизировать обьекты из psd'шки.

от исполнителя - желательно (но не обезательно) перебывать в Киеве + портфолио подобных или похожих по стилю работ.

собственно все, задавайте вопросы не стесняйтесь.

работа простая как мне кажется.