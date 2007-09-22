DoLLPhin

Максим Гончаров DoLLPhin

 
41 годРоссия/Пермь
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
flash, action script 3, as3, xml, flex, AIR, video, audio, player, api, vk

1. Работаю по полному и понятному ТЗ (принимаю ТЗ в свободной форме, язык: русский, английский).

2. Предоплата 30% (50%) от стоимости проекта (зависит от общей суммы).

3. К оплате принимаю:

– Web Money

– Yandex Money

– Контакт

– Юнистрим

– Банковский перевод на счет в Альфа-банке

– Рассмотрю другие варианты

3. При возникновении моментов, не оглашенных в ТЗ, я вправе (по обоюдному согласию сторон):

– увеличить стоимость проекта,

– изменить срок сдачи проекта (обсуждается в каждом конкретном случае),

– перенести выполнение этих моментов на завершающую стадию проекта.

4. Любые претензии (доработки и правка багов) принимаются только в течение недели после сдачи проекта. После истечения недели, любые правки и доработки за дополнительную плату.

5. Возможна работа в команде – с вашим программистом, дизайнером и др.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
borzih
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$20
10 баллов
16 лет назад
Написание несложного Flash
Не буду оригинальным: сделано быстро, качественно (в полном соответствии с тех. заданием). Некоторые приятные мелочи сделаны даже сверх задания.
Отличный заказчик. Четкое задание. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Изменить flash приложение
Максим сделал работу быстро и качественно, рекомендую.
Отличный заказчик, все четко и грамотно.
Ответный отзыв
karpin
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Потоковое видео. Первый кадр.
спасибо. помог решить проблему.
Yastreb
45 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Распаковать flash и изменить
Как я и говорил приятно работать. Вот и снова вернулся к этому человеку. Заказал правку лого на флеше. Сделано за полчаса на высшем уровне. Как и в прошлый раз) Спасибо за хорошую работу!
Отличный заказчик! Все четко, грамотно и оперативно! Приятно работать!
Ответный отзыв
ilya_krylov
41 годГермания
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
17 лет назад
Флеш-версия журнала для онлайн-публикации (E-Paper)
За время полугодового сотрудничества с Максимом Александровичем Гончаровым нами был успешно реализован проект Epaper (онлайн-версии журналов). При этом Максим зарекомендовал себя как высококвалифицированный, исполнительный и пунктуальный сотрудник, на которого мы, несмотря на режим удаленной работы, мы всегда можем положится. Незначительные недочеты всегда исправлялись четко и без задержек. Мы желаем Максиму успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Илья Крылов Маркетинг Evoluzione Медиа АГ, Мюнхен, Германия
Веб-программирование
9 отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга