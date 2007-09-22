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1. Работаю по полному и понятному ТЗ (принимаю ТЗ в свободной форме, язык: русский, английский).

2. Предоплата 30% (50%) от стоимости проекта (зависит от общей суммы).

3. К оплате принимаю:

– Web Money

– Yandex Money

– Контакт

– Юнистрим

– Банковский перевод на счет в Альфа-банке

– Рассмотрю другие варианты

3. При возникновении моментов, не оглашенных в ТЗ, я вправе (по обоюдному согласию сторон):

– увеличить стоимость проекта,

– изменить срок сдачи проекта (обсуждается в каждом конкретном случае),

– перенести выполнение этих моментов на завершающую стадию проекта.

4. Любые претензии (доработки и правка багов) принимаются только в течение недели после сдачи проекта. После истечения недели, любые правки и доработки за дополнительную плату.

5. Возможна работа в команде – с вашим программистом, дизайнером и др.