Продвижени сайта в ТОП-3 Яндекс

Добрый день\вечер всем! Интересует продвижение и поддержка нового, нулевого сайта (уже проиндексирован, плетется в конце выдачи) в топ 10 по запросам: - спецодежда - магазин спецодежды - рабочая одежда - униформа - спецобувь топ 1-2 по запросам: - москва спецодежда - пошив спецодежды - ...
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Сайт: www.vita-kamin.ru
Запрос: чудо-печь
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