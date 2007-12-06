Продвижени сайта в ТОП-3 Яндекс

Нужно максимально продвинуть сайт в интернете http://www.tecna2000.ru/. Результат должен быть виден на лицо, желательно первые строки в основных поисковиках, доски объявлений и прочее. Работа по окончанию будет проврена моими людьми. По срокам тоже желательно все ...