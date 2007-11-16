Оптимизация сайта SEO

Необходимо раскрутить сайт www.i-car.ru на первую страницу Яндекса. Прошу обратить внимание, главтная страница сайта будет эта - http://www.i-car.ru/?action=catalog

составлены три набора поиск. запросов в надежде что будет ценовая вилка:

1) автомагнитола

2) gps навигатор

3) автозвук

4) автомобильные усилители

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1) автоакустика

2) автомобильный сабвуфер

3) автоусилитель

4) gps навигаторы автомобильные

5) автомагнитолы sony

6) автомагнитолы pioneer

7) автомагнитолы jvc

8) автомагнитолы alpine

9) автомагнитолы blaupunkt

10) автомагнитолы clarion

11) автомагнитола kenwood

12) автомагнитолы nakamichi

13) автомагнитолы panasonic

14) автомагнитола prology

15) автомобильные dvd ресиверы

16) автомобильные антены

- - -

1) автомагнитола

2) gps навигатор

3) автозвук

4) автомобильные усилители

5) автоакустика

6) автомобильный сабвуфер

7) автоусилитель

8) gps навигаторы автомобильные

9) автомагнитолы sony

10) автомагнитолы pioneer

11) автомагнитолы jvc

12) автомагнитолы alpine

13) автомагнитолы blaupunkt

14) автомагнитолы clarion

15) автомагнитола kenwood

16) автомагнитолы nakamichi

17) автомагнитолы panasonic

18) автомагнитола prology

19) автомобильные dvd ресиверы

20) автомобильные антены

Оплата по факту, бюджет 10000 (я пока не представляю сколько они могут стоить). Возможны обсуждения. Пишите условия, способы взаимодействия и сроки вывода.