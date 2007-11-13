Здравствуйте!

Требуется раскрутка инвестиционного проекта Free-invest.net

Нужен человек который будет размещать сообщения на форумах, оплата по факту. Вы нам ссылку на размещенное сообщение мы вам деньги. Оплата web money. Интерсуют люди которые реально возьмуться за это и хочется увидеть ваши цены за это.

Если есть еще какие то идеи по раскрутке такого проекта готов обсудить.