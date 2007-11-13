Продвинуть в ТОП по 1-2 запросам

Необходимо продвинуть в ТОП 10 сайт по запросу "полиэтиленовые трубы" или по подобным запросам. Методы любые кроме "откровенно незаконных". Бюджет небольшой. Данный запрос можно немного видоизменить для "удешевления" проекта. В каких ценовых рамках можно работать в данной тематике?

P.S. Если пишете в Приват, то указывайте, что Вы по проекту про трубы, пожалуйста.