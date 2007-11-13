Регистрация в англоязычных каталогах

Добрый день! Я хотелбы заказать раскрутку сайта...т.е. чтоб он был первый при поисковом запросе скажем в яндексе. сколько это будет стоить и какими путями это будет достигнуто? Примечание: стандартные методы мы испробовали....я хотел бы напрямую связаться с яндексом ...