Продвижениe сайта фотографической тематики

Интересует реклама уникального тренингового продукта в инете (http://www.businesstg.ru/?m=4_2&mpid=4&page=55), размещение объявлений по доскам, сайтам, форумам, каталогам и т.п. Рассмотрю любые интересные идеи и предложения по активному продвижению в инете. Интернет маркетинг. Условия оптимальные. Принцип соотношение цены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен оптимизатор для продвижения сайта фотографической тематики.
темы: свадебная фотография, фотография студийная и т.д.
бюджет небольшой. но и тема не оч.конкурентная.
ключевые слова примерно такие: фотограф, фотостудия, свадебный фотограф, свадебное фото, портфолио, профессиональный фотограф. кому интересно - пишите конкретно: что можете, какие гарантии/сроки и цены.
интересуют исключительно белые способы раскрутки.
возможна раскрутка более одного сайта этой же тематики.
пожалуйста, присылайте конкретные предложения. сообщения общего характера типа "раскрутка сайтов любой сложности" рассматриваться не будут, тк предложений много и вступать в однообразную переписку отнимает много времени. чем более четко вы изложете ваше предложение, тем вероятнее то, что выбор остановится на вас при адекватной цене.
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