Рассылка объявлений по доскам и форумам.

Воспользуюсь консультацией эксперта по SEO и usability по разработке концепции продвижения системы сайтов, принадлежащих одной компании. Я сам разбираюсь в этом вопросе на уровне "основ контентной оптимизации" и прикупить морд на sape. Мне нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рассылку объявлений по доскам и форумам. Желательно предложить еще какие-то меры для поднятия тИЦ и PR сайта. Все предложения рассматриваются.
Спасибо.
Сама рассылка - до 20 у.е.
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