Раскрутка сайта - прогон по каталогам и форумам.

Нужно быстро и качественно (с предоставлением отчета) прорегистрировать по максиммальному кол-ву каталогов сайт rusneon.ru + регистрация на форумах, досках обьявлений и прочему.

Тендер получит тот кто предложит минимальную цену и естественно максимальное качество.

Не надо писать "я готов" - указывайте сроки, стоимость и обьем под это работ. Без этих данных предложения о сотрудничестве будет немедленно отклонено.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ! ОПЛАТА - НАЛОМ.