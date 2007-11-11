Раскрутка сайта - прогон по каталогам и форумам.

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок271 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно быстро и качественно (с предоставлением отчета) прорегистрировать по максиммальному кол-ву каталогов сайт rusneon.ru + регистрация на форумах, досках обьявлений и прочему.

Тендер получит тот кто предложит минимальную цену и естественно максимальное качество.

Не надо писать "я готов" - указывайте сроки, стоимость и обьем под это работ. Без этих данных предложения о сотрудничестве будет немедленно отклонено.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ! ОПЛАТА - НАЛОМ.

16 лет назад
neonking
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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