Продвижение сайтов

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт17 заявок228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение 2х сайтов

1 Тематика веб дизайн

2 Тематика мебель

Просьба присылать конкретные предложения в которых должно быть:

1 Сроки

2 Фразы

3 Стоимость

4 Ссылки на выполненные работы

Если сработаемся то кол во сайтов дойдет до 5

16 лет назад
allcool
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад