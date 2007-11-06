Продвижение в топ 10 и дальнейшая поддержка

Уважаемые коллеги

Нас очень интересует продвижение нашего сайта. Но честно сказать не знаем к кому обратиться. Наша компания занимается грузоперевозками. Что нужно для продвижения нашего сайта? Сколько это будет стоить? Как сделать, чтобы наш сайт стал в десятке по запросу на слова (грузоперевозки, автоперевозки, грузовые перевозки, транспортные услуги, грузоперевозки Россия, автомобильные грузоперевозки)? Будем очень благодарны за информацию. Надеемся на сотрудничество.

С уважением,

Роман Бесарчук

специалист отдела логистики

Транспортная компания "Буран"

тел./факс.: +7(3852)77-15-04

моб. +7-903-992-03-67

ICQ: 419761774

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