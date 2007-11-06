Все еще нужна раскрутка сайта шкафы купе

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цель-запросы в топ10 яндекса

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офисные шкафы

угловой шкаф

книжные шкафы - у нас 5 место сейчас-нараду заходит много

прихожие

шкафы на заказ

мебель россии

встроенные шкафы

корпусная мебель

пс ....кто-то(спасибо) сделал поверхностный анализ:

"Cайт криво сверстан... Код-то смотрели? потому и падает..

Шкафы-купе от производителя

ну и как "робот" поисковой будет "понимать" такую конструкцию? К тому же в такой высококонкурентной теме. Перепишите страницу (главную) и составьте семантическое ядро. Просто тупой покупкой ссыл не продвинетесь, или бюджет будет заоблачный."