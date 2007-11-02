Есть сайт. Необходимы идеи на усовершенствование сайта! Тоесть конкретные предложения, что добавить, что убрать, но на конкретных примерах. Например: "Вот есть такой-то блок заказа на таком-то сайте. Предлагаю его использовать тут и подправить его под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Необходимо поднять ТИЦ сайта до 100
Оплата за работу по факту.
От Вас: цены/сроки/опыт
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