Сотрудничество по продвижению.

Предлагаю партнерство по продвижению сателлитов.

От меня - регистрация доменного имени, хостинг, тема сайта, тексты, дизайн, заполнение сайтов и последующее обслуживание данных сайтов (имеется уже несолкьо сайтиков),

От вас - поместить в индекс яндекса и гугла, нарастить PR & ТИЦ.

Продаем рекламу, ссылки и т.д. доход - 50/50 за все время жизни сайта (за хостинг и перерегистрацию имени продолжаю платить я).

Сотрудничество долгосрочное.

Пишите свои предложения.

Спасибо!