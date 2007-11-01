Раскрутка двух вновь созданных сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок229 просмотров
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Компании требуется оптимизатор для раскрутки двух вновь созданных сайтов, работа удаленная, нацеленная на долгосрочное сотрудничество.

Тематика сайтов: первый сайт - консалтинг в сфере кредитования, юридическая помощь, бухгалтерские услуги;

второй сайт - внедрение IT-технологий в крупные компании (парки компьютеров, обслуживание и поддержка серверов).

Просьба обращаться специалистам с достигнутыми результатами в данной деятельности.

Присылайте информацию о себе,этапы и способы раскрутки и бюджет по каждому сайту.

16 лет назад
skate
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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