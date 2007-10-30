Раскрутка сайта + форума

Необходимо вывести сайт в топ10 по яндексу, гуглу, яхе. Аудитория - мир. Ключевики подобраны. Ежемесячный бюджет - $300. Срок - 2 мес. Предоплата за каждый месяц - 30%. По факту выведения сайта в топ - оставшаяся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима раскрутка сайта http://roofmaster.org.ua/ , а также форума http://roofmaster.org.ua/forum/
Бюджет минимальный, поэтому предложения с большими суммами прошу не писать. Необходим человек, который будет работать больше за щёт энтузиазма, развития, усовершенствования, чем из-за денег. Опыт не обязателен. Пишите.
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