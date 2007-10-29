Продвинуть сайт (страхование) в top 10 Яндекса

Необходимо срочно поднять ТИЦ. Сайт напишу в личку. Оплата по факту работы. Никакой предоплаты. Цены за 100 ТИЦ. Бюджет небольшой, учитывайте это.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано: корпоративный сайт фирмы, занимающейся ДМС (добровольным медицинским страхованием): http://udialog.ru/
Задача: увеличить количество заключаемых с клиентами контрактов (на ДМС), продвинув его в десятку Яндекса по выбранным ключевым словам.
Список слов и бюджет раскрутки -- на усмотрение фрилансера-раскрутчика.
Начиная с момента, когда ссылки проплачены и сайт переведен на поддержку, хочу видеть меньшую сумму.
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Коллеги, и два ключевых требования:
1. В заявках указывайте сумму, которую берете за поддержку (т.е. когда сайт уже выведен на желаемые позиции) и сроки. Предложения без сумм за поддержку, либо без сроков -- рассматривать вряд ли буду.
2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).
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