Продвинуть сайт (страхование) в top 10 Яндекса

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок187 просмотров
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Дано: корпоративный сайт фирмы, занимающейся ДМС (добровольным медицинским страхованием): http://udialog.ru/

Задача: увеличить количество заключаемых с клиентами контрактов (на ДМС), продвинув его в десятку Яндекса по выбранным ключевым словам.

Список слов и бюджет раскрутки -- на усмотрение фрилансера-раскрутчика.

Начиная с момента, когда ссылки проплачены и сайт переведен на поддержку, хочу видеть меньшую сумму.

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Коллеги, и два ключевых требования:

1. В заявках указывайте сумму, которую берете за поддержку (т.е. когда сайт уже выведен на желаемые позиции) и сроки. Предложения без сумм за поддержку, либо без сроков -- рассматривать вряд ли буду.

2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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