Доброго времени суток. Работа для Seo специалистов. Требуются оптимизаторы, регистраторы в каталогах и рассыльщики по доскам, форумам и e-mail'ам, дизайнеры и программисты (php c++ sql) Работа в офисе (р-он м вднх) на постонояной основе с 12 до 20 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять ТИЦ сайту до 100. Тематика - авто, сайт некоммерческий.
Заплачу 2000 р.
Оставляйте аськи я напишу тому кто заинтересует
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