Повысить ТИЦ

Требуется вывести сайт по трудоустройству http://zarplata.by на первые позиции в Яндексе для белорусского региона. Ключевые слова: работа, вакансии, резюме, кадры. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть десяток сайтов-сателлитов c доменами в зоне info.
Тексты везде уникальные.
Но в индексе яндекса их нет.
Надо их туда поместить плюс добиться того, что ТИЦ будет хотя бы ненулевой.
Оплата - только по факту.
Принимаются только заявки от фрилансеров с опытом подобной работы, портфолио - в личку.
Указывайте, пожалуйста, цену (для десяти сайтов) и сроки.
Спасибо.
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