Повысить ТИЦ

Есть десяток сайтов-сателлитов c доменами в зоне info.

Тексты везде уникальные.

Но в индексе яндекса их нет.

Надо их туда поместить плюс добиться того, что ТИЦ будет хотя бы ненулевой.

Оплата - только по факту.

Принимаются только заявки от фрилансеров с опытом подобной работы, портфолио - в личку.

Указывайте, пожалуйста, цену (для десяти сайтов) и сроки.

Спасибо.