Продвижениe сайта DpiArt

Требуется вывести сайт по трудоустройству http://zarplata.by на первые позиции в Яндексе для белорусского региона. Ключевые слова: работа, вакансии, резюме, кадры. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка фирменного стиля, брендбук, дизайн полиграфии, дизайн листовки, дизайн каталога, дизайн упаковки, подготовка к выставкам, выставочные стенды, дизайн наружной рекламы, дизайн баннера, верстка.
Требуется специалист для продвижения сайта http://www.dpiart.ru/.Выше приведены словосочетания. Каков реальный бюджет для такого сайта и кто готов работать над ним. Сотрудничество может оказаться обоюдополезным.
небольшое дополнение.
1. некоторые словосочетания не столь важны. поэтому можно ли сделать ценовую разбивку
2. кроме продвижения за 1-2 месяца которые указаны в предложениях необходимо учесть то, что необходима в обязательном порядке ежемесячная потдержка сайта.
3. специалист желательно должен проживать в москве или в ближнем подмосковье, так как если нам понравится его работа по продвижению то возможно еще несколько проектов. но это конечно все в будущем.
4. предоплата нас не смущает но желателен договор и оплата безналичным расчетом.
если не отвечаем на приватные сообщения это не значит что они не прочитаны и не учтены при рассмотрении кандидатур на данную работу.
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