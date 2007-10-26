Продвижениe сайта DpiArt

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Требуется специалист для продвижения сайта http://www.dpiart.ru/.Выше приведены словосочетания. Каков реальный бюджет для такого сайта и кто готов работать над ним. Сотрудничество может оказаться обоюдополезным.

небольшое дополнение.

1. некоторые словосочетания не столь важны. поэтому можно ли сделать ценовую разбивку

2. кроме продвижения за 1-2 месяца которые указаны в предложениях необходимо учесть то, что необходима в обязательном порядке ежемесячная потдержка сайта.

3. специалист желательно должен проживать в москве или в ближнем подмосковье, так как если нам понравится его работа по продвижению то возможно еще несколько проектов. но это конечно все в будущем.

4. предоплата нас не смущает но желателен договор и оплата безналичным расчетом.

если не отвечаем на приватные сообщения это не значит что они не прочитаны и не учтены при рассмотрении кандидатур на данную работу.