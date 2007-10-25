Продвижение сайта в топ 10 Yandex (обувь)

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок189 просмотров
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Сколько будет стоить продвижение сайта в топ 10 по каждому пакету и по каждому слову.

Желательно наличие портфолио. Предпочтение отдадим СЕО, находящемуся в Москве. Возможно сотрудничество по договору.

Пакет слов №1:

домашняя обувь

домашние тапочки

детская обувь

купить детскую обувь

детская домашняя обувь

продажа детской обуви

интернет магазин детской обуви

обувной интернет магазин

тапочки

интернет магазин обуви

Пакет слов №2:

купить детскую обувь

домашняя обувь

детская обувь

продажа детской обуви

интернет магазин детской обуви

обувной интернет магазин

магазин новогодних подарков

детская домашняя обувь

интернет магазин обуви

новогодние подарки детям

купить новогодний подарок

16 лет назад
vla_dimir
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов(-4)
16 лет назад
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