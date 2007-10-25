Требуется продвижение интернет магазина

Требуется продвижение в Yandex на 1-2 позиции (ниже не интересно). Сегмент рынка в котором работает интернет магазин не насыщен. Действительно "продвинут" только один конкурент по договору "гарантия 1-2 места в Яндексе". В эту же компанию не обращаюсь... не может одна SEO компания одновременно интересы 2-х конкурентов представлять на рынке услуг.

Слова и словосочитания:

1.гирлянда-

- гирлянда светодиодная

- гирлянда световая

- гирлянда новогодняя

- гирлянда электрическая

- гирлянда уличная

- гирлянда на деревья

2.дождь световой

3.белт лайт

4.клип лайт

5.гибкий неон

6.лампа светодиодная

7.дюралайт

8.Световой занавес

9. Светодиоды

10.лампы для белт лайта

11.электрогирлянды

12.елочные украшения

Продвигаемый сайт: www.xvx.ru (иц 500)

Можно рассмотреть вариант не "белого" - покупаем другой домен - ставим копию сайта и двигаем. Сроки: нужно гарантированно выйти с 5 декабря или раньше.

Также готов купить траффик и рассмотреть любые варианты рекламы в интернет, кроме яндекс директа и бегуна с этим и так всё понятно.

Майл: [email protected]

Телефон: +7 (499) 7934400 - ЗВОНИТЕ! Для диалогов на этом сайте времени нет. Только конструктивные предложения.

Князев Кирилл Борисович