Требуется продвижение интернет магазина

на долгосрочной перспективе требуется человек раскручивающий сайты в топ 5 и топ 3 все предложения и портфолио по аське 253-611-216
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение в Yandex на 1-2 позиции (ниже не интересно). Сегмент рынка в котором работает интернет магазин не насыщен. Действительно "продвинут" только один конкурент по договору "гарантия 1-2 места в Яндексе". В эту же компанию не обращаюсь... не может одна SEO компания одновременно интересы 2-х конкурентов представлять на рынке услуг.
Слова и словосочитания:
1.гирлянда-
- гирлянда светодиодная
- гирлянда световая
- гирлянда новогодняя
- гирлянда электрическая
- гирлянда уличная
- гирлянда на деревья
2.дождь световой
3.белт лайт
4.клип лайт
5.гибкий неон
6.лампа светодиодная
7.дюралайт
8.Световой занавес
9. Светодиоды
10.лампы для белт лайта
11.электрогирлянды
12.елочные украшения
Продвигаемый сайт: www.xvx.ru (иц 500)
Можно рассмотреть вариант не "белого" - покупаем другой домен - ставим копию сайта и двигаем. Сроки: нужно гарантированно выйти с 5 декабря или раньше.
Также готов купить траффик и рассмотреть любые варианты рекламы в интернет, кроме яндекс директа и бегуна с этим и так всё понятно.
Майл: [email protected]
Телефон: +7 (499) 7934400 - ЗВОНИТЕ! Для диалогов на этом сайте времени нет. Только конструктивные предложения.
Князев Кирилл Борисович
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