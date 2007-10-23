Раскрутка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

на долгосрочной перспективе требуется человек раскручивающий сайты в топ 5 и топ 3

все предложения и портфолио по аське 253-611-216

16 лет назад
azhestovsky
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта мебельной компании

    $2500

    Рассмотрим предложения по раскрутки сайта мебельной компании по следующим ключевым словам: офисная мебель кабинет руководителя мебель для руководителя кресла для офиса стулья для офиса мебель для персонала кресло руководителя Бюджет примерный, будут рассматриваться предложения с наименьшим бюджетом и сжатыми сроками. Адрес сайта дам ...

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Адулт

    Требуется продвижение сайта в Яндексе www.sexblues.ru Запросы: питер проститутки салон интим индивидуалки услуги эскорт досуг петербург шлюхи питер секс Интересует топ 10 и цена.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывод сайта в 1 места по популярным запросам

    Надо вывести сайт (содержащий многожество рекламы и т.д.) в 1 места яндекса и гугла по запросам типа "учёба", "реферат", "диплом". Пока нет конкретных данных, сколько это стоит, поэтому бюджет неуказываю .... Внимание, по данному проекту ищутся ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижениe сайта

    Требуется вывод и поддержание сайта в 10-ке yandex.ru. Ждем предложений по срокам и стоимости. Ключевые слова и адрес сайта в приложении. Оплата за результат.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контекстная реклама сайта

    $100

    Нужна качественная контекстная или баннерная реклама сайта. Проблема в том, что рекламу нельзя размещать на Яндексе, Бегуне и т.п. площадках (её просто не принимают, т.к. сайт не подходит по тематике; сразу скажу, что это НЕ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение сайта по тематике - аренда автобусов

    $500

    Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Top10 по нескольким словам

    Слова: кирпич М-100 кирпич М-125 строительный кирпич цена кирпич кирпич цена продажа пирпича полнотелый кирпич и другие соответствующие сайт ermano.ru , на сегодняшний день страница по кирпичу: http://ermano.ru/default.asp?countryID=RU&amp;infoID=0&amp;themaID=18&amp;typ=katlist ,,,, надо бы сделать нормальную страницу или несколько в соответствии с поставленными целями.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад