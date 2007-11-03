Контекстная реклама сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна качественная контекстная или баннерная реклама сайта. Проблема в том, что рекламу нельзя размещать на Яндексе, Бегуне и т.п. площадках (её просто не принимают, т.к. сайт не подходит по тематике; сразу скажу, что это НЕ порно). Накрутка (серфинг) не нужен. Требуются именно реальные показы, а ещё лучше клики. Начальный бюджет пока небольшой 50-70$. Готов выслушать любые идеи.

P.S. На ICQ просьба не писать, она у меня работает "через раз".

16 лет назад
lt
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anant
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$35
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта по тематике - аренда автобусов

    $500

    Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Top10 по нескольким словам

    Слова: кирпич М-100 кирпич М-125 строительный кирпич цена кирпич кирпич цена продажа пирпича полнотелый кирпич и другие соответствующие сайт ermano.ru , на сегодняшний день страница по кирпичу: http://ermano.ru/default.asp?countryID=RU&amp;infoID=0&amp;themaID=18&amp;typ=katlist ,,,, надо бы сделать нормальную страницу или несколько в соответствии с поставленными целями.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется раскрутка сайта

    $1500

    Требуется реклама сайта в интернете и дальнейшее поддержание результатов. Средства на рекламу - 1000-1500$ в месяц. Треебуется человек, который грамотно объяснит про интернет и скажет по каким словам лучше продвигаться. Сайт салон красоты.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вывести в топ 10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! есть сайт www.ioniasea.com его необходимо вывести в топ 10 яндекса. по запросам что указаны в тайтале страницы. Ваши предложения по срокам и стоимости пишите только здесь...остальные рассматривать не буду. В дополнение хочу сказать, прежде чем выставлять сумму, ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывод сайта в топ10 и дальнейшая поддержка

    $1500

    Требуется вывод сайта в топ10 и дальнейшая поддержка. Около 20 ВЧ запросов. 1500$ в месяц Срок вывода - 1,5-2 месяца. Пишите в ICQ, сразу шлите ссылку на портфолио и пишите сколько у Вас отзывов и рейтинг. ICQ: 368886807

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • TOP - 3 !

    задание сложное и серьёзное и предложения типа "могу прорегить" плиз не предлагайте...! методы ТОЛЬКО белые сайт ещё в разработке список ключевых слов в приложении от Вас нужно: - выделение самых сложных/дорогих ключей, их оценка - стоимость продвижения ВСЕХ ключей ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад