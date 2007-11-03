Контекстная реклама сайта

Нужна качественная контекстная или баннерная реклама сайта. Проблема в том, что рекламу нельзя размещать на Яндексе, Бегуне и т.п. площадках (её просто не принимают, т.к. сайт не подходит по тематике; сразу скажу, что это НЕ порно). Накрутка (серфинг) не нужен. Требуются именно реальные показы, а ещё лучше клики. Начальный бюджет пока небольшой 50-70$. Готов выслушать любые идеи.

P.S. На ICQ просьба не писать, она у меня работает "через раз".