Требуется раскрутка сайта

$1500
Поисковые системы (SEO)Завершен27 заявок327 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реклама сайта в интернете и дальнейшее поддержание результатов.

Средства на рекламу - 1000-1500$ в месяц.

Треебуется человек, который грамотно объяснит про интернет и скажет по каким словам лучше продвигаться.

Сайт салон красоты.

16 лет назад
viktoriya_a
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
thesol
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$1500
С Леонидом сотрудничаем уже более полугода. Первое время работали по усной договоренности, сейчас заключили договор ( он стал ИП), что дополнительно внушает желание работать с ним т.к.теперь могу эти затраты списывать. Довольна грамотным подходом и выполнением данных обещаний.
Адекватный заказчик, рекомендую.
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