Цель: Сформировать структурированный CSV (разделитель tab) файл на основе товаров сайтов. (для начала для одного сайта) Задача: Написать систему Парсер -> База -> CSV , способную генерировать CSV на основе спарсенных товаров с различных сайтов (для ...
Вы здесь, потому что вам нужна качественная раскрутка вашего бизнеса в интернете от профессионала с гарантией?
Меня зовут Соломатин Леонид. Более 15 лет занимаюсь продвижением сайтов.
Основные компетенции:
- разработка стратегии омниканального продвижения;
- продвижение сайтов в поисковых системах (SEO);
- работа с ПФ (2020г);
- создание сеток сайтов (в современных реалиях);
В команде "на подхвате" всегда есть линкменеджеры, копирайтеры, дизайнеры и программисты.
Возможна безналичная форма оплаты, с заключением договора (ИП на УСН).
Для экстренной связи предпочтительнее Telegram: TheSoL
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Писать в icq 46376886 срочно дописать универсальный парсер или написать разовый. Суть - спарсить текст + сделать аплоад файлов - Текст уложить в text field CCK - фото в imagefield ( с аплоудом на сайт) - text field с локальным ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуются люди для периодической верстки тем на CMS Drupal. Отдельно приветствуется опыт создания таковых (примеры работ отписывайте здесь или в личку). На входе будет PSD с коментариями, на выходе должена получиться тема, готовая к употреблению без доработок ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $160
Требуется адекватный Человек (можно начинающий), способный писать модули для CMS Drupal. Пол, возраст и вероисповедание не имеют значения!! Главное, чтобы вы были на связи (icq, мобильный) и в случае возникновения каких-либо проблем, хотя бы заранее смогли бы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
На аутсорс в команду требуется PHP программист, для написания разнообразных скриптов (не больших). Также в планах - разработка нескольких давольно сложных систем. От соискателя требуется знание PHP и HTML верстки. Приветствуется знание AJAX По деньгам - зависит ...Веб-программирование37 заявокЗакрыт16 лет назад