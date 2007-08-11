Продвижение сайтов (SEO) более 15 лет опыта

Вы здесь, потому что вам нужна качественная раскрутка вашего бизнеса в интернете от профессионала с гарантией?

Меня зовут Соломатин Леонид. Более 15 лет занимаюсь продвижением сайтов.

Основные компетенции:

- разработка стратегии омниканального продвижения;

- продвижение сайтов в поисковых системах (SEO);

- работа с ПФ (2020г);

- создание сеток сайтов (в современных реалиях);

В команде "на подхвате" всегда есть линкменеджеры, копирайтеры, дизайнеры и программисты.

Возможна безналичная форма оплаты, с заключением договора (ИП на УСН).

Для экстренной связи предпочтительнее Telegram: TheSoL