Вывести в топ 10

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок281 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

есть сайт www.ioniasea.com

его необходимо вывести в топ 10 яндекса.

по запросам что указаны в тайтале страницы.

Ваши предложения по срокам и стоимости пишите только здесь...остальные рассматривать не буду.

В дополнение хочу сказать, прежде чем выставлять сумму, просмотрев лишь количество запросов в месяц по той или иной фразе... прогоните сайт по своим программам...

Так как на данном этапе, сайт по некоторым ключевым словам в пределах от 70-150.

текстовки на главной уже написаны по основным позициям

16 лет назад
bigbody
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад