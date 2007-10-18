Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

есть сайт www.ioniasea.com

его необходимо вывести в топ 10 яндекса.

по запросам что указаны в тайтале страницы.

Ваши предложения по срокам и стоимости пишите только здесь...остальные рассматривать не буду.

В дополнение хочу сказать, прежде чем выставлять сумму, просмотрев лишь количество запросов в месяц по той или иной фразе... прогоните сайт по своим программам...

Так как на данном этапе, сайт по некоторым ключевым словам в пределах от 70-150.

текстовки на главной уже написаны по основным позициям