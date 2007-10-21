Продвижениe сайта

Нужна качественная контекстная или баннерная реклама сайта. Проблема в том, что рекламу нельзя размещать на Яндексе, Бегуне и т.п. площадках (её просто не принимают, т.к. сайт не подходит по тематике; сразу скажу, что это НЕ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вывод и поддержание сайта в 10-ке yandex.ru. Ждем предложений по срокам и стоимости. Ключевые слова и адрес сайта в приложении. Оплата за результат.
- Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Пройтись по доскам и форумам и закинуть ссылки. Только автоматом (хрумер и т.д.) Предложения только сюда. Без предоплаты. С тестовым выполнением.Завершен16 лет назад
- $500
Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Слова: кирпич М-100 кирпич М-125 строительный кирпич цена кирпич кирпич цена продажа пирпича полнотелый кирпич и другие соответствующие сайт ermano.ru , на сегодняшний день страница по кирпичу: http://ermano.ru/default.asp?countryID=RU&infoID=0&themaID=18&typ=katlist ,,,, надо бы сделать нормальную страницу или несколько в соответствии с поставленными целями.Закрыт16 лет назад
- $1500
Требуется реклама сайта в интернете и дальнейшее поддержание результатов. Средства на рекламу - 1000-1500$ в месяц. Треебуется человек, который грамотно объяснит про интернет и скажет по каким словам лучше продвигаться. Сайт салон красоты.Завершен16 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! есть сайт www.ioniasea.com его необходимо вывести в топ 10 яндекса. по запросам что указаны в тайтале страницы. Ваши предложения по срокам и стоимости пишите только здесь...остальные рассматривать не буду. В дополнение хочу сказать, прежде чем выставлять сумму, ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
бюджет в $100 за возможные без изменения содержания и описания сайта способы продвижения. запрос максимум пять слов. низкоконкурентный запрос. обязателен документ об оплате. icq 256370639Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт16 лет назад
неоходимо поднять тиц сайта webrunet.ru до 500Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1500
Требуется вывод сайта в топ10 и дальнейшая поддержка. Около 20 ВЧ запросов. 1500$ в месяц Срок вывода - 1,5-2 месяца. Пишите в ICQ, сразу шлите ссылку на портфолио и пишите сколько у Вас отзывов и рейтинг. ICQ: 368886807Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
Как оптимизировать и поднять в поисках сайт www . clubegoist . ru, Клуб Красоты "ЭГОИСТ" , интересует мнение о дизайне, о содержании, о ключевых словах и т.д. Жду Ваших предложений.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад