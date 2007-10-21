Вывод сайта в 1 места по популярным запросам

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо вывести сайт (содержащий многожество рекламы и т.д.) в 1 места яндекса и гугла по запросам типа "учёба", "реферат", "диплом".

Пока нет конкретных данных, сколько это стоит, поэтому бюджет неуказываю ....

Внимание, по данному проекту ищутся исполнители и другими методами, поэтому проект может быть отменён если найдем .... но все же хочется услышать предложения местных разработчиков.

Заранее спасибо.

16 лет назад
kaZaNoVa
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижениe сайта

    Требуется вывод и поддержание сайта в 10-ке yandex.ru. Ждем предложений по срокам и стоимости. Ключевые слова и адрес сайта в приложении. Оплата за результат.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контекстная реклама сайта

    $100

    Нужна качественная контекстная или баннерная реклама сайта. Проблема в том, что рекламу нельзя размещать на Яндексе, Бегуне и т.п. площадках (её просто не принимают, т.к. сайт не подходит по тематике; сразу скажу, что это НЕ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение сайта по тематике - аренда автобусов

    $500

    Требуется продвижение по ключевым словам: заказ автобусов заказ микроавтобусов аренда автобусов аренда микроавтобусов отсутствует возможность использовать катаог ссылок для продвижения. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и по другим проектам.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Top10 по нескольким словам

    Слова: кирпич М-100 кирпич М-125 строительный кирпич цена кирпич кирпич цена продажа пирпича полнотелый кирпич и другие соответствующие сайт ermano.ru , на сегодняшний день страница по кирпичу: http://ermano.ru/default.asp?countryID=RU&amp;infoID=0&amp;themaID=18&amp;typ=katlist ,,,, надо бы сделать нормальную страницу или несколько в соответствии с поставленными целями.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется раскрутка сайта

    $1500

    Требуется реклама сайта в интернете и дальнейшее поддержание результатов. Средства на рекламу - 1000-1500$ в месяц. Треебуется человек, который грамотно объяснит про интернет и скажет по каким словам лучше продвигаться. Сайт салон красоты.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Вывести в топ 10

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! есть сайт www.ioniasea.com его необходимо вывести в топ 10 яндекса. по запросам что указаны в тайтале страницы. Ваши предложения по срокам и стоимости пишите только здесь...остальные рассматривать не буду. В дополнение хочу сказать, прежде чем выставлять сумму, ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывод сайта в топ10 и дальнейшая поддержка

    $1500

    Требуется вывод сайта в топ10 и дальнейшая поддержка. Около 20 ВЧ запросов. 1500$ в месяц Срок вывода - 1,5-2 месяца. Пишите в ICQ, сразу шлите ссылку на портфолио и пишите сколько у Вас отзывов и рейтинг. ICQ: 368886807

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад