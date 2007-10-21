Вывод сайта в 1 места по популярным запросам

Надо вывести сайт (содержащий многожество рекламы и т.д.) в 1 места яндекса и гугла по запросам типа "учёба", "реферат", "диплом".

Пока нет конкретных данных, сколько это стоит, поэтому бюджет неуказываю ....

Внимание, по данному проекту ищутся исполнители и другими методами, поэтому проект может быть отменён если найдем .... но все же хочется услышать предложения местных разработчиков.

Заранее спасибо.