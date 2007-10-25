Раскрутка сайтов. Только серьёзные предложения

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок389 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно раскрутить 2 сайта по 10 ключевым запросам. Сайты на тему пластиковые окна.

За каждый сайт заплачу по результатам попадания в Топ 10 Яндекса - 1000 долларов. Плюс 300 долларов в месяц за поддержку каждого сайта.

Заключу договор работы по поддержке сайтов на длительное время. Оплата строго по факту попадания в десятку поисковиков. По вопросам предоплат не беспокоить.Оплата по факту выполненных работ

Готов заключить официальный договор на Ваши услуги.

Я в Москве.

По всем вопросам и предложениям пишите на е-майл: adresat777rambler.ru

Или в ICQ 391-265-727

Мой тел. в Москве (495)2332900 Олег Валерьевич

16 лет назад
adresat777
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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