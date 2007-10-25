Требуется вывести сайт по трудоустройству http://zarplata.by на первые позиции в Яндексе для белорусского региона. Ключевые слова: работа, вакансии, резюме, кадры. Прошу указывать сроки и стоимость.
Раскрутка сайтов. Только серьёзные предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно раскрутить 2 сайта по 10 ключевым запросам. Сайты на тему пластиковые окна.
За каждый сайт заплачу по результатам попадания в Топ 10 Яндекса - 1000 долларов. Плюс 300 долларов в месяц за поддержку каждого сайта.
Заключу договор работы по поддержке сайтов на длительное время. Оплата строго по факту попадания в десятку поисковиков. По вопросам предоплат не беспокоить.Оплата по факту выполненных работ
Готов заключить официальный договор на Ваши услуги.
Я в Москве.
По всем вопросам и предложениям пишите на е-майл: adresat777rambler.ru
Или в ICQ 391-265-727
Мой тел. в Москве (495)2332900 Олег Валерьевич
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