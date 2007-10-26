Продвижение сайта

Требуется продвижение в Yandex на 1-2 позиции (ниже не интересно). Сегмент рынка в котором работает интернет магазин не насыщен. Действительно "продвинут" только один конкурент по договору "гарантия 1-2 места в Яндексе". В эту же компанию ...