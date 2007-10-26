Требуется вывести сайт по трудоустройству http://zarplata.by на первые позиции в Яндексе для белорусского региона. Ключевые слова: работа, вакансии, резюме, кадры. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сколько стоит продвижение сайта umhsuspm.ru по следующим запросам:
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такелажные работы
монтаж оборудование
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перемещение
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