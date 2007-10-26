Нужно поднять сайт

Требуется вывести сайт по трудоустройству http://zarplata.by на первые позиции в Яндексе для белорусского региона. Ключевые слова: работа, вакансии, резюме, кадры. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять посещаемость сайта с бесплатным мобильным контентом до 1500 посещений в сутки.
Вот сайт: http:/xphone.jino-net.ru
Буду платить половину от прибыли на протяжении 6 месяцев.
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