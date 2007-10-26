Нужно поднять сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок205 просмотров
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Необходимо поднять посещаемость сайта с бесплатным мобильным контентом до 1500 посещений в сутки.

Вот сайт: http:/xphone.jino-net.ru

Буду платить половину от прибыли на протяжении 6 месяцев.

16 лет назад
ifo
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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