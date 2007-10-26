Перевод сайта из имиджевого в приносящего заказы

Сайт www.absn.ru - компания занимается ИТ-интеграцией.

Прокладка СКС, обслуживание офисов, серверов, рабочих станций.

Цель - получение звонков от потенциальных клиентов.

Просьба предлагать механизмы которые работают реально. Т.Е. Прокладка локальной сети это не купи продай (запчасти, бытовая техника), люди которые ищют эту услугу не вегда владеют той терминлогией которую используют ИТ-шники и ссответственно на такой сайт будут заходить конкуренты и странствующие ИТ-шники.

Нам нужен реальный заказчик, а не крутящиеся счетчики и приходящие ХОСТЫ.

И еще огромная просьба, НЕ БЕСПОКОИТСЯ, всем кто цокает языком и говрит что это не реал, огромная тяжелая работа, в дискусии вступать не буду, разговор только по конструктиву.

При положительном результате возможно сотрудничество на постоянной основе.

Сайт в каталогах зарегистрирован.

Компания молодая, поэтому бюджет имеет значение.