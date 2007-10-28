Продвижение сайта и удержание позиций

Есть десяток сайтов-сателлитов c доменами в зоне info. Тексты везде уникальные. Но в индексе яндекса их нет. Надо их туда поместить плюс добиться того, что ТИЦ будет хотя бы ненулевой. Оплата - только по факту. Принимаются только заявки от фрилансеров ...