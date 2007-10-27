Поднять ТИЦ до 500

Доброго времени суток. Работа для Seo специалистов. Требуются оптимизаторы, регистраторы в каталогах и рассыльщики по доскам, форумам и e-mail'ам, дизайнеры и программисты (php c++ sql) Работа в офисе (р-он м вднх) на постонояной основе с 12 до 20 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поднять ТИЦ с 10 до 500
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт www.absn.ru - компания занимается ИТ-интеграцией. Прокладка СКС, обслуживание офисов, серверов, рабочих станций. Цель - получение звонков от потенциальных клиентов. Просьба предлагать механизмы которые работают реально. Т.Е. Прокладка локальной сети это не купи продай (запчасти, бытовая техника), люди ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт: www.ibercork.ru Слова: 1). Паркетная доска; 2). Паркет; 3). Ламинат; 4). Теплый пол; 5). Ковролин; Методы: белые, долгосрочная выдача; Интересует первая пятёрка!!! Пишите на [email protected] или в личку: Цена (подробнее): ? Срок: ?Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется поднять тиц сайту с нуля до 1000 Оплата поэтапная по факту. Возможно через сбс. Вебмани. icq 608061 Ваши сроки и цены в студию. Желательно иметь рейтинг на в-лансере Бюдже ДО 1000 уе (не значит что 1000 уе)Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется продвижение ряда сайтов, регистрация в каталогах и поисковых системах, прокрутка баннеров в рекламных баннерных сетях.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть десяток сайтов-сателлитов c доменами в зоне info. Тексты везде уникальные. Но в индексе яндекса их нет. Надо их туда поместить плюс добиться того, что ТИЦ будет хотя бы ненулевой. Оплата - только по факту. Принимаются только заявки от фрилансеров ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
сколько стоит продвижение сайта umhsuspm.ru по следующим запросам: погрузка грузов такелажные услуги демонтаж конструкций демонтаж металлоконструкций демонтажные работы переезд услуги стоимость монтажа такелаж такелажные работы монтаж оборудование монтажные работы перемещениеПоисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется вывод сайта компании в топ "Яндекса". Компания занимается продажей автозапчастей для праворульных "японцев". Компания молодая, поэтому бюджет имеет значение. В ценах ориентируемся. Цель - получение звонков от потенциальных клиентов) При положительном результате возможно сотрудничество на постоянной ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать базу сайтов по некоторому критерию. Есть сайты, которые имеют своего рода особенности. При поиске информации в них можно оставлять ссылки. http://petersburg.rfn.ru/search.html?q=%2F%22%3E%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fdesignluxe.ru%3E%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E9+%E4%E8%E7%E0%E9%ED%3C%2Fa%3E http://www.bcs.ru/search/index.pl?reqid=&sid=&text=%2F%22%3E%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fdesignluxe.ru%3E%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E9+%E4%E8%E7%E0%E9%ED%3C%2Fa%3E http://www.zrpress.ru/search?t=%2F%22%3E%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fdesignluxe.ru%3E%C0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2%F3%F0%ED%FB%E9+%E4%E8%E7%E0%E9%ED%3C%2Fa%3E&x=0&y=0 сайты можно брать например из выдачи яндекс каталогаПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо поднять посещаемость сайта с бесплатным мобильным контентом до 1500 посещений в сутки. Вот сайт: http:/xphone.jino-net.ru Буду платить половину от прибыли на протяжении 6 месяцев.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад