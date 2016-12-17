менеджер проектов

10 лет стажа и десятки различных проектов в портфолио.

опыт многолетней работы менеджером проектов - как в офисе (руководитель отдела разработки), так и удаленной.

специализация - интернет-магазины (Битрикс), онлайн-конференции, удаленное обучение.

сертификат бизнес-партнера Битрикс. Своя команда разработчиков (см. их отзывы).