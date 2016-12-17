Silvery_Cat

Андрей Silvery_Cat

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
менеджер проектов

10 лет стажа и десятки различных проектов в портфолио. 

опыт многолетней работы менеджером проектов - как в офисе (руководитель отдела разработки), так и удаленной.

специализация - интернет-магазины (Битрикс), онлайн-конференции, удаленное обучение.

сертификат бизнес-партнера Битрикс. Своя команда разработчиков (см. их отзывы).

Портфолио
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