менеджер проектов
10 лет стажа и десятки различных проектов в портфолио.
опыт многолетней работы менеджером проектов - как в офисе (руководитель отдела разработки), так и удаленной.
специализация - интернет-магазины (Битрикс), онлайн-конференции, удаленное обучение.
сертификат бизнес-партнера Битрикс. Своя команда разработчиков (см. их отзывы).
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Портфолио
- Valeev & Ray, группа архитекторов204 просмотра
- Gitaroff, интернет-магазин музинструментов783 просмотра
- MusicPalace, интернет-магазин музинструментов176 просмотров
- Центр Интенсивных Технологий Обучения320 просмотров
- Business Impulse Group372 просмотра
- "ТвойМир", агентство путешествий234 просмотра
- "Бизнес-Класс", учебный центр382 просмотра
- Близкие.ру, портал знакомств316 просмотров
- "Потехичас", агентство праздников268 просмотров
- Университет риторики358 просмотров
- "Business Impulse Group", учебный центр320 просмотров
- Интеллект-карты573 просмотра