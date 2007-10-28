Регистрации в директориях

Доброго времени суток. Работа для Seo специалистов. Требуются оптимизаторы, регистраторы в каталогах и рассыльщики по доскам, форумам и e-mail'ам, дизайнеры и программисты (php c++ sql) Работа в офисе (р-он м вднх) на постонояной основе с 12 до 20 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем квалифицированного, опытного и честного Seo эксперта. Пожалуйста, прочтите наши требования очень внительно перед тем, как отвечать.
Нам необходима регистрация в англоязычных каталогах. Пожалуйста, голосуйте по каждому пункту отдельно. Регистрация:
в 400 каталогах
в 600 каталогах
По каждому пункту ставить ставки отдельно.
Работа будет перепроверенна. Несколько каталогов возьмем для проверки на предмет размещения ссылки.
Директории должны иметь PR не менее 2. Все директории заранее должны быть показаны для согласования. Если отчет о проделанной работе будет содержать
грубые неточности, то проект будет считаться невыполненным. Под грубыми неточностями будут пониматься:
- заведомо ложные данные о регистрации в каталогах. Например, предоставление информации об успешной регистрации, если таковой не было.
- на момент проверки выполненной работы не была размещена ссылка в каталоге или не пришло письмо о том, что ссылка будет в скором времени размещена.
- размещение в директориях, чей PR меньше 2
В отчете о проделанной работе предоставлять также данные об неуспешных регистрациях с
подробными описаниями о проблемах. Оплата будет произведенена только после успешновыполненной работы.
Все необходимые данные предоставим. Было бы приятно работать с компетентными людьми.
Пишите, пожалуйста, в приват.
Олег Александрович Мартынов
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