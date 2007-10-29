Продвижение в регионах

Необходимо срочно поднять ТИЦ. Сайт напишу в личку. Оплата по факту работы. Никакой предоплаты. Цены за 100 ТИЦ. Бюджет небольшой, учитывайте это.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача - продвинуть ресурс в регионах Украины:
Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Львов.
Инструменты: текстовые ссылки, информеры (JS, RSS), flash
Интересует не SEO, а реклама на региональных ресурсах.
Нужен человек, который мог бы выполнить под ключ - во всех или по отдельно взятому региону.
Оплата - за траффик.
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